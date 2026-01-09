Riprendono a Olbia le lezioni per formare bagnini di salvataggio

Le lezioni per formare i bagnini di salvataggio a Olbia.

Dopo un periodo di sospensione, la Società Nazionale di Salvamento ha annunciato la ripresa dei corsi per bagnini di salvataggio a Olbia, adeguati ai nuovi criteri di formazione e aggiornamento della professione. L’organizzazione, presente in Italia da oltre 150 anni e riconosciuta per la preparazione di soccorritori in ambito marittimo, ha ottenuto l’accreditamento necessario per riprendere sia i corsi finalizzati al conseguimento del brevetto sia gli esami di rinnovo, rispettando integralmente le direttive ministeriali.

Le attività formative riprenderanno a gennaio, combinando l’applicazione rigorosa delle norme con l’approccio educativo, tecnico e umano che da sempre caratterizza la Società Nazionale di Salvamento nella preparazione dei giovani destinati a operare in ambito balneare. I percorsi didattici garantiranno una formazione completa, comprendendo conoscenze di meteorologia, competenze marinaresche e abilità nella conduzione dei mezzi di salvataggio previsti dalle ordinanze locali, con particolare attenzione al pattino di salvataggio.

La sezione di Olbia, storicamente punto di riferimento per il territorio, affronterà questa nuova fase con entusiasmo e professionalità, facendo affidamento non solo sugli istruttori di arti marinaresche già presenti, ma anche sugli allenatori Snaq di secondo e terzo livello, figure indicate dalla nuova normativa per assicurare elevati standard formativi.

La Società Nazionale di Salvamento si mostra fiduciosa nel futuro della formazione dei bagnini, convinta che l’esperienza maturata in oltre un secolo e mezzo di attività, unita all’osservanza delle nuove regole, rappresenti una base solida per il prosieguo delle attività educative e professionali sul territorio. Per informazioni è possibile contattare i numeri 347/4191087 e 349/8145709. Un Open Day è previsto il 16 gennaio alle ore 15:30 presso l’Hotel Felix di Olbia, in viale Aldo Moro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui