La ristrutturazione del ristorante Gallura di Olbia.

Dopo oltre un decennio di silenzio e porte chiuse, il celebre palazzo di corso Umberto a Olbia, sede storica del ristorante Gallura, si prepara a rinascere. La struttura, celebre per aver ospitato divi del cinema, teste coronate e presidenti della Repubblica sotto la guida della chef Rita Denza, tornerà a vivere grazie alla nuova proprietà della Resort Sardegna, società del gruppo di Gabriele Volpi, che l’ha acquisita nel 2020 per 850mila euro. Gli interventi di restyling, previsti entro un paio di mesi, rispettano il vincolo di destinazione stabilito dal Comune: Gallura continuerà a essere sia ristorante sia hotel.

La storia del locale è lunga e prestigiosa: nato dalle mani di Angelo Denza negli anni Trenta e ristrutturato dopo la distruzione del palazzo originario nel 1943, il ristorante divenne un mito negli anni Settanta con l’ingresso di Rita Denza, che trasformò Gallura in un simbolo della gastronomia italiana, celebrato da Luigi Veronelli come “il migliore al mondo”. Tra i suoi ospiti illustri ci furono Agnelli, Mike Bongiorno e perfino Carlo e Diana di Inghilterra.

Oggi, con il via libera del Comune agli interventi strutturali, il gruppo Volpi è pronto a rilanciare il locale senza alterarne l’architettura originale, riportando al civico 145 di corso Umberto un pezzo di storia e glamour della Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui