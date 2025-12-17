Ritorna a Olbia la Spesa Solidale, ecco come aiutare i bisognosi

La Spesa Solidale al centro commerciale di Olbia.

Anche quest’anno a Olbia si ripropone la Spesa Solidale, l’iniziativa pensata per sostenere le famiglie in difficoltà economica e diffondere un gesto di solidarietà durante il periodo natalizio. L’appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre nel centro commerciale Terranova, dove cittadini e visitatori potranno contribuire alla raccolta di generi alimentari destinati a chi ne ha più bisogno.

Il banchetto all’ingresso del supermercato Conad.

All’ingresso del supermercato Conad sarà allestito un apposito banchetto, operativo dalle 9 alle 21, dove tutti i cittadini interessati potranno ritirare i sacchetti da riempire con generi alimentari non deperibili. Una volta completata la raccolta, tutto il materiale verrà consegnato al Gruppo Volontariato Vincenziano San Simplicio Olbia, che si occuperà della distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie più bisognose della città.

Un sostegno a chi si trova in difficoltà economiche.

L’iniziativa, oltre a offrire un sostegno concreto a chi si trova in difficoltà economiche, svolge un ruolo importante nel rendere le festività natalizie più serene per le famiglie bisognose e nel rafforzare il senso di solidarietà e coesione all’interno della cittadinanza. Grazie alla partecipazione dei cittadini e dei volontari, l’evento diventa anche un momento di condivisione e vicinanza reciproca.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui