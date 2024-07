Olbia in lutto per la scomparsa di Roberto: “Sempre pronto ad aiutare gli altri”

Addio a Roberto Bonomo.

Olbia è in lutto per la scomparsa di Roberto Bonomo. Era molto conosciuto in città, come dimostrano i tanti messaggi di addio lasciati sui social dopo la notizia della dipartita dell’uomo, che è ricordato come una persona cortese.

Una brutta notizia che è piombata come un fulmine a ciel sereno e che ha lasciato una città sconvolta, soprattutto i tanti conoscenti di Roberto Bonomo, che lo incontravano spesso e scambiavano qualche chiacchiera con l’uomo recentemente scomparso.

“Eri una brava persona, scherzoso simpatico, sempre pronto a aiutare gli altri. Gentile in diverse occasioni, mi cercavi sempre. Mi piaceva ascoltarti mentre mi parlavi raccontare le tue storie. Mi mancherai“, è una delle dediche più commuoventi lasciate dai suoi amici.

