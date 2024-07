Dave Moretti e la BlueSunset band a San Teodoro per il Cala D’Ambra music festival

Il 4 luglio alle ore 19,00 l’Esagono ospiterà il terzo appuntamento del Cala D’Ambra music festival, con Dave Moretti e la BlueSunset band. organizzato dall’Associazione La Jacia, con il patrocinio del comune di San Teodoro e la direzione artistica di Carlo Sezzi. L’appuntamento del 4 luglio sarà un’anteprima assoluta: il Jump Blues di Dave Moretti.

In questo mini tour sardo, Dave Moretti è accompagnato dalla BlueSunset Band, rodatissima formazione che troviamo dietro ad alcune delle migliori produzioni live realizzate negli ultimi anni in Sardegna. I quattro musicisti che la compongono (Jim Solinas organo hammond, Fabrizio Leoni basso elettrico, Marco Manca chitarra elettrica e Carlo Sezzi batteria) rappresentano i quattro lati del ring sonoro in cui Moretti si muove con disinvoltura e invenzione.

La terrazza dell’Esagono anche per l’estate 2024, grazie al calendario proposto dall’associazione La Jacia con la supervisione attenta di Carlo Sezzi, si sta rivelando il luogo prescelto da chi ama la buona musica dal vivo, ascoltata in assoluta libertà, ammirando il mare dalla spiaggia di Cala D’Ambra a San Teodoro.

