Via i cinghiali da Santa Teresa, si studia il piano di eradicazione

il Comune di santa Teresa vuole dire addio ai cinghiali

Il Comune di Santa Teresa incontra la Provincia per portare avanti il piano di eradicazione dei cinghiali prima possibile. “Tavolo tecnico in Provincia per definire le strategie per affrontare l’emergenza legata alla crescente presenza di cinghiali nel territorio comunale”. L’inizia parte dalla sindaca di Santa Teresa Gallura, Nadia Matta.

“Alla riunione hanno preso parte l’Amministratore straordinario della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna Rino Piccinnu, alcuni dirigenti provinciali, il dirigente e due veterinari dell’ente Forestas, due veterinari dell’ASL e il direttore dell’Area Marina Protetta (AMP) Capo Testa-Punta Falcone – spiega -. “Il Comune di Santa Teresa Gallura sta affrontando una situazione che ormai è divenuta insostenibile. L’incremento della popolazione di cinghiali sta mettendo a serio rischio la sicurezza dei cittadini e la salute pubblica. Infatti, gli esemplari di cinghiali sono presenti nel centro abitato in qualsiasi ora della giornata, danneggiando i parchi e mettendo in pericolo l’ecosistema locale e l’ incolumità pubblica. Il fenomeno è tanto grave che il rischio di trasmissione di malattie, che possono essere trasmesse dall’animale all’uomo, è una preoccupazione crescente”.

“Fin dal mio insediamento, ho cercato di sensibilizzare le istituzioni competenti e di attivarmi per risolvere questa emergenza. Oggi, grazie alla collaborazione fra i vari enti coinvolti, è stato possibile fare un passo importante nella direzione giusta. Durante il tavolo tecnico, infatti, è stato concordato un piano d’azione per l’eradicazione dei cinghiali, un piano che il Comune ha già predisposto e che ora, con il supporto degli altri Enti, potrà finalmente essere messo in atto”.

Il piano contro i cinghiali

“Il piano prevede un’azione mirata e coordinata tra le varie istituzioni. Il prossimo passo, dopo le festività natalizie, sarà la convocazione di un ulteriore tavolo tecnico in cui si firmerà una convenzione che definirà nel dettaglio le responsabilità e le attività di ogni ente coinvolto. La convenzione stabilirà le modalità operative per l’attuazione del piano di eradicazione, la cui priorità sarà ridurre drasticamente la popolazione di cinghiali sul territorio comunale, in modo da tutelare la sicurezza dei cittadini e la salute pubblica”.

“Sono consapevole che il problema dei cinghiali è complesso e richiede un intervento deciso e condiviso, ma oggi abbiamo messo le basi per un’azione concreta e coordinata che finalmente potrà dare risposte ai nostri cittadini. Non possiamo più permetterci di lasciare questa situazione in sospeso. La sicurezza, la salute e la qualità della vita dei cittadini sono la nostra priorità.

Il Comune, quindi, si prepara ad affrontare un’emergenza che dura da tempo, con un piano di eradicazione che, grazie alla collaborazione tra le istituzioni locali, provinciali e regionali, ha tutte le carte in regola per essere realizzato in tempi brevi”.

