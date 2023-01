L’inchiesta su Rosa Bechere a “La vita in Diretta”.

Dell’inchiesta sulla misteriosa scomparsa di Rosa Bechere ne parla il programma di Rai1 “La vita in diretta”, in una puntata trasmessa il 17 gennaio. Il conduttore Alberto Matano si è collegato con un’inviata che si trovava in via Aretino, dietro il lungomare di Olbia, una delle abitazioni dei presunti assassini della pensionata.

Durante la puntata si è costruito passo per passo il giallo di via Petta, che ha portato a stringere il cerchio verso una coppia ora indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere. I carabinieri del Ros di Cagliari si stanno concentrando sul tugurio di via Aretino, luogo in cui i presunti killer si sono nascosti nelle ore seguenti al delitto. La giornalista Ilenia Petracalvina si è collegata proprio davanti a quell’abitazione e ha sentito alcuni vicini, i quali hanno dichiarato di non conoscere la coppia che avrebbe ucciso la 60enne e di non aver sentito niente di strano.

Davanti alle telecamere di Rai1, l’avvocato difensore degli ex vicini di casa sostiene che “sono totalmente estranei ai fatti”. Ad accorgersi della scomparsa della donna, dal 26 novembre scorso, è stato il suo compagno, tuttora in carcere per l’omicidio di Antonio Cozzolino, avvenuto proprio in quelle palazzine di via Petta.

