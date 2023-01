Giallo della scomparsa di Rosa Bechere a Olbia.

I due indagati per la scomparsa di Rosa Bechere a Olbia saranno presto interrogati. Saranno sentiti per la prima volta giovedì 19 gennaio, come disposto dal sostituto procuratore Daniele Rosa. La coppia, che viveva vicino la palazzina di via Petta, sono accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, questi i nomi dei due indagati per aver ucciso la 60enne invalida, accompagnati dal loro avvocato, saranno interrogati nella caserma dei carabinieri di via degli Astronauti a Olbia. Nei giorni prima dell’interrogatorio saranno eseguiti altri accertamenti nelle tre abitazioni, tutte sequestrate, dei due presunti assassini.

A essere soggetta a perquisizione anche la casa di Rosa Bechere, che si trova nel palazzo di via Petta. Qui viveva la donna e proprio da quell’abitazione sarebbe scomparsa. Precedentemente erano state ispezionate una casa della coppia che si trova in via Pietro L’Aretino e un’altra a Monti. Nell’ultima, grazie all’aiuto del luminol, erano state rilevate alcune tracce di sangue che saranno sottoposte ad un’analisi per far luce se si se appartiene alla vittima.

