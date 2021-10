L’iniziativa del Rotary di Olbia.

Il Rotary Club di Olbia celebrerà ufficialmente il 24 ottobre prossimo la Giornata Mondiale per l’eradicazione della Polio. Per l’occasione, il Club di Olbia ha scelto di istituire una raccolta fondi attraverso la formula del “caffè sospeso”, l’antica e nobile tradizione napoletana che consiste nel lasciar pagata al bar una consumazione di caffè per chi ne avesse bisogno.

Dal 22 al 29 ottobre prossimo, nei bar della città che hanno aderito all’iniziativa e che espongorio la locandina, sarà possibile ordinare un caffè e lasciarne uno “sospeso”, inserendo nell’apposito salvadanaio un piccolo contributo destinato, interamente a supportare la campagna vaccinale.

L’azione più incisiva del Rotary nella lotta per l’eradicazione della polio e stata, ed é attualmente, una campagna vaccinale che da trent’anni, con il supporto dell’UNICEF e da qualche anno anche con quello d della ‘Fondazione Bill and Mdinda Gates”, viene portata avanti con un risultato eccellente: allo stato attuale tutte le nazioni del mondo, sono state dichiarate libere dalla polio, tranne Pakistan e Afghanistan che hanno rilevati un solo caso a testa.

Si tratterebbe della seconda malattia virale ad essere eradicata dal pianeta, la prima e stata il vaiolo, che fortunatamente è ormai solo un lontano, ricordo. Occorre quindi un ultimo sforzo per finanziare le campagne di vaccinazione che nei territori interessati risultano essere particolarmente difficili ed onerose, anche a causa del precario stato politico e sociale.

Il Rotary International risulta essere, da anni, primo nella speciale classifica mondiale dell’efficienza economica degli enti senza scopo di lucro, con un impiego diretto dei finanziamenti ottenuti a favore dei bisognosi, pari al 92%; solo l’8% è destinato a finanziare la struttura organizzativa, formata in maggioranza proprio dai volontari rotariani.