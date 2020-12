La lottizzazione nel litorale di Baia Santa Anna.

Il piano di lottizzazione lungo il litorale di Baia Santa Anna – Su Portittu Ruju, a Budoni, fra la pineta ed il mare azzurro, è retto da una convenzione stipulata nel giugno 1975. Ma da quel tempo è passata parecchia acqua sotto i ponti.

La società Baia Santa Anna s.p.a., dopo varie vicissitudini, fallì e subentrarono la Lasa s.r.l. e, soprattutto, l’emiliana Larus s.r.l.. Il piano di lottizzazione (36 ville, ristorante – centro commerciale, residence, servizi su area comparto di 180.579 metri quadri) non vide completate le previste opere di urbanizzazione primaria (viabilità, depurazione, reti idriche ed elettriche) entro la scadenza della convenzione, pur prorogata al 2003, così come confermato nel 2017 dallo stesso Comune di Budoni (Ufficio edilizia privata).

“I piani di lottizzazione e le relative convenzioni attuative non sono eterni, per legge e giurisprudenza costante, le opere di urbanizzazione devono essere realizzate entro 10 anni a regola d’arte: in caso contrario, le parti inattuate non possono essere più realizzate”, spiega L’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico odv.

Eppure la società immobiliare Larus, annunciando la progettazione in corso del “comparto G” e del “comparto H”, scrive: “A soli 80 metri dal mare e dalla spiaggia bianchissima, le ville di Baia Sant’Anna sono in elegante armonia col silenzio e la natura incontaminata che le circonda”. Nelle scorse settimane una ruspa ha ripreso pure a muoversi, sterrando terreni per sconosciuti motivi.

L’associazione ecologista ha inoltrato il 29 dicembre una specifica istanza di accesso civico, alle autorità competenti, tra cui carabinieri e Procura. Riparte l’assalto edilizio sulla costa di Budoni?, si chiede il Grig, ricordando che oltre 37 mila e 500 cittadini hanno già sottoscritto la petizione per la salvaguardia delle coste sarde.

