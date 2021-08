Il benvenuto sulla rotatoria di via Vittorio Veneto a Olbia.

Ha suscitato molta ilarità l’immagine della rotatoria di via Vittorio Veneto con quel benvenuto particolare, scritto a penna sopra una scatola di cartone. Tutti si chiedevano chi fosse l’autore di questa iniziativa così geniale.

L’ideatore è un giovane di 34 anni.

L’ideatore della simpatica trovata ha deciso di svelarsi, dopo che l’iniziativa ha riscosso molto successo. “L’idea è partita dopo che ho visto un post su Facebook dove praticamente si inaugurava la nuova rotatoria di viale Aldo Moro con la scritta Benvenuti a Olbia – spiega Roberto Grassitelli, 34 anni -. Il mio vero obbiettivo era quello di scherzare e vedere le reazioni delle persone”. Poi, il giovane ha raccontato di aver conservato la cassetta che lo ha reso virale.

Non sono comunque mancate le polemiche sulla minore attenzione del Comune per questo ingresso della città, ma l’intento non era quello di far riflettere. “Io abito qui, ma comunque la mia intenzione non era fare polemiche – spiega ancora – , ma fare divertire le persone, per fortuna che a Olbia non manca la simpatia e la voglia di sorridere e molti hanno colto l’ironia”. Obiettivo riuscito, poiché le polemiche in confronto alle reazioni divertite sono state davvero poche.



