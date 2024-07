I lavori di Abbanoa a Olbia.

Giovedì 1 agosto, a Olbia, sono previsti lavori di installazione di nuove apparecchiature idrauliche in via Donatello, all’incrocio con via Bramante, lungo la rete di distribuzione esistente. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, sarà necessario chiudere il flusso idrico dalle ore 8:30 alle ore 12.

Durante questo intervallo, si verificheranno disservizi nell’approvvigionamento idrico per le abitazioni situate nelle seguenti vie: Via Bonaventura, via Bramante, via Donatello, via Briosco, via Aldo Moro e relative parallele e traverse, e via Veronese con le sue parallele e traverse.

Il personale di Abbanoa sarà impegnato a regolamentare i flussi dai serbatoi per ottimizzare le riserve idriche. Tutte le operazioni sono state pianificate per ridurre al minimo il disagio alla popolazione. I lavori dovrebbero concludersi entro le 12, con il riavvio dell’erogazione previsto per le 13:30, salvo imprevisti. Eventuali variazioni al programma saranno comunicate tempestivamente. Si avvisa che, a seguito del riempimento delle condotte, potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità nelle acque.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui