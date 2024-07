Salmo scopre Vasco a 40 anni: “Nessuno tiene il palco così”

Salmo e la foto con Vasco dopo il suo ultimo live.

Salmo ha emozionato i suoi fan, pubblicando sui social una foto con Vasco Rossi. I due artisti si sono incontrati in occasione dell’ultimo concerto del Komandante, a Bari. Il rapper di Olbia, che da poco ha fatto 40 anni, ha scritto anche una profonda riflessione sulla maturità raggiunta negli ultimi anni, sorprendendo i suoi followers.

Lui che infatti cantava “Odio Vasco Rossi, Pino Scotto e Ligabue”, nel suo celebre singolo “Nella pancia dello squalo” ha cambiato completamente punto di vista riguardo al rocker italiano e, in generale, nei riguardi della musica italiana. Merito dei suoi 40 anni, appena compiuti. Ne aveva già dato prova quando ha dedicato un medley a Zucchero, portandolo sul palco di Sanremo, ma anche esibendosi con lui, ma ora, ha dichiarato che oggi ha fatto pace con la musica italiana.

”Da ragazzino non sopportavo la musica Italiana – ha detto nella didascalia dello scatto che lo vede con il Komandante -. Ero troppo giovane per capire che Vasco Rossi vive su un altro pianeta. Lo ammetto non capivo un cazzo. Ieri ho visto il suo live per la prima volta, ha cantato 2 e 30 interpretando ogni singola parola. Non ho mai visto nessuno tenere il palco in quel modo. Incredibile”.

Vasco ha fatto sold out al suo ultimo concerto al San Nicola e ha fatto discutere anche per le sue dichiarazioni contro il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. “Basta poco per essere ignoranti come lui”, ha detto dal palco dello stadio che lo ha accolto a braccia aperte.

