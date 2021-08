La comunicazione degli organizzatori.

Dopo il Festival Mirtò salta anche l‘appuntamento con il mercatino del libro usato a Olbia.

“Carissimi ragazzi e ragazze e famiglie, utenti e amici del mercatino del libro usato, a causa del Covid-19 ci vediamo costretti a rinviare anche quest’anno l’appuntamento con il mercatino. Nonostante un iniziale ottimismo e tutti i nostri sforzi, il protrarsi dello stato di pandemia ci ha costretti a guardare la realtà e, dopo lunghe e sofferte riflessioni, ci siamo dovuti arrendere”, hanno spiegato gli organizzatori.

I motivi di dispiacere sono gli stessi elencati lo scorso anno, se fosse possibile, anche più amplificati dalla mancanza sperimentata l’anno scorso.

“Primo fra tutti, perché, il mercatino, in un periodo di così grande difficoltà, viene meno alla finalità per la quali è nato: rispondere ai bisogni. Perdere l’occasione di incontrarvi e ultimo, ma non ultimo, non poter dare ai ragazzi la possibilità di fare un’esperienza che li vede protagonisti entusiasti”.

Rassicuriamo tutti che anche l’anno in corso non sarà considerato, per cui le scadenze saranno spostate automaticamente al prossimo. Stiamo verificando le modalità per la restituzione dei soldi derivanti dai libri venduti. Ci auguriamo di tutto cuore che questo periodo passi e che questa emergenza non si protragga oltre. Auguriamo ai ragazzi e alle loro famiglie buon anno scolastico”, conclude l’associazione del Mercatino del Libro di Olbia.

(Visited 129 times, 129 visits today)