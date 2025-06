Lungomare di Olbia off limits a bus e pullman: arriva il divieto

Arriva il divieto contro i bus nel lungomare di Olbia.

Sul lungomare di Olbia non potranno passare più né autobus né pullman A partire dal 18 giugno 2025, entrerà in vigore il divieto di transito per i veicoli M2 ed M3, lungo il tratto del Lungomare compreso tra la rotatoria S’Artiglieria e la rotatoria Su Mulinu.

La misura del Comune è stata decisa per garantire una maggiore sicurezza e tutela del manto stradale, alla luce delle caratteristiche strutturali della viabilità urbana che presenta curve strette, rotatorie non sormontabili e attraversamenti pedonali rialzati, elementi che rendono particolarmente problematico il passaggio dei mezzi pesanti.

Il provvedimento nasce dall’attuazione della delibera di Giunta n. 157 del 15 aprile 2025 e sarà operativo previo posizionamento della necessaria segnaletica stradale, a cura dell’A.S.P.O. La planimetria allegata alla delibera rappresenta le specifiche prescrizioni che verranno adottate sul territorio.

