Scaffali vuoti nei supermercati di Olbia.

A circa una settimana dall’inizio della protesta degli autotrasportatori, in molti supermercati di Olbia gli scaffali sono vuoti. Ad andare a ruba sono stati i beni di prima necessità, dalla pasta alla farina, dall’olio all’acqua.

Una situazione già vista, che segue l’assalto avvenuto poco più di una settimana fa, quanto molti supermercati vennero assaltati dai clienti che, presi dal panico di alcuni messaggi audio che parlavano di uno sciopero dei camionisti lungo 15 giorni.

Nei giorni scorsi i manager della rete Conad del Tirreno, nella quale ricade la Sardegna, ma anche dei gruppi Crai, Despar, Centro Cash e Nonna Isa, avevano lanciato l’allarme per il scarseggiare delle scorte entro 15 giorni, come già sta avvenendo per le merci fresche. Secondo i manager della distribuzione, se da un parte vi è il massimo sostegno alla protesta degli autotrasportatori, dall’altra cresce la preoccupazione per il fatto che nei depositi e punti vendita non stanno arrivando nuove merci che incrementano quelli presenti negli stock.