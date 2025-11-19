Olbia, nasce un nuovo centro commerciale naturale: rivaluterà le periferie

Riviera urbana, il progetto per rianimare Olbia oltre il centro storico.

Questa mattina, presso la sede di Confcommercio in via Ogliastra a Olbia, è stata presentata ufficialmente la nascita del Centro Commerciale Naturale (CCN) “Riviera Urbana Olbia”, la terza aggregazione commerciale della città dopo quelle di viale Aldo Moro e del Centro Storico. Il progetto, che interessa un’ampia area compresa tra il lungomare, via Roma, la zona Bandinu, Poltu Cuadu, Sa Marinedda e la zona aeroporto, punta a valorizzare e riqualificare uno dei litorali più suggestivi di Olbia, creando un legame forte tra le attività commerciali e i residenti.

LEGGI ANCHE: Olbia, le attività della zona sud si alleano: nasce il centro commerciale naturale “Riviera Urbana”

Il presidente di Riviera Urbana Olbia, Nico Veccia, ha sottolineato l’importanza di questa nuova aggregazione, nata con l’obiettivo di animare e promuovere le attività presenti nell’area, molte delle quali finora non erano state coinvolte in iniziative di questo tipo. “La Riviera Urbana – ha spiegato Veccia – riunisce attività che si estendono dal centro storico fino a piazza Crispi, passando per la zona Bandinu e la Sacra Famiglia. Vogliamo creare sinergia tra queste realtà, organizzando eventi e iniziative capaci di collegare le diverse parti della città”. Veccia, che ha affidato la guida del CCN a un direttivo composto da imprenditori e professionisti locali, ha evidenziato il valore di un lavoro di squadra basato sulla conoscenza del territorio e sull’impegno condiviso per scoprire e valorizzare i punti di forza della zona.

Il presidente uscente di Confcommercio, Edoardo Oggianu, ha ricordato come l’idea di avvicinare le associazioni di categoria ai commercianti e alle esigenze della città sia stata una priorità del mandato. “Il ruolo dei centri commerciali naturali – ha dichiarato – è fondamentale per aggregare le attività e coinvolgere anche i cittadini, contribuendo a creare una vera animazione urbana”. Anche il direttore di Confcommercio Gallura, Nino Seu, ha annunciato l’arrivo di fondi dedicati alle iniziative natalizie, grazie a un bando della Camera di Commercio, che permetterà di sostenere eventi e decorazioni nelle varie zone della città, compresa la neonata Riviera Urbana.

Le novità: cosa cambia.

Tra le novità più importanti del progetto c’è la volontà di riformare il comitato di quartiere, che era stato sciolto qualche anno fa, con un approccio nuovo e più partecipativo, volto a raccogliere non solo le istanze delle imprese ma anche quelle dei residenti. Per le prossime festività natalizie, pur senza ancora dettagli definitivi, si prevedono iniziative diffuse sul territorio, con alberi di Natale e addobbi nelle principali piazze e vie della zona Bandinu e dintorni, in collaborazione con le altre aggregazioni cittadine.

Il presidente Veccia ha voluto ribadire il suo legame personale con la zona Bandinu, luogo in cui ha vissuto e costruito la sua carriera imprenditoriale. “Questa è una sfida che accolgo con grande responsabilità – ha detto – e sono orgoglioso di poter contribuire a far crescere questa area, unendo le forze delle attività commerciali per valorizzare un territorio ricco di potenzialità”. Il direttivo, composto da persone con competenze diverse e radicate nel territorio, sarà il motore operativo del CCN, impegnato a pianificare eventi, iniziative di marketing e progetti innovativi per rendere la Riviera Urbana un punto di riferimento per Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui