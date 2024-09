Sciopero di 24 ore all’aeroporto di Olbia

Lo sciopero all’aeroporto di Olbia.

L’Ugl ha annunciato un nuovo sciopero di 24 ore per il 24 settembre, dopo una prima protesta di quattro ore due settimane fa da parte dei dipendenti di Geasar, la società che gestisce l’aeroporto di Olbia.

Un recente confronto con l’azienda non ha portato risultati concreti. L’Ugl accusa l’azienda di evitare il confronto sui problemi principali, come la carenza di personale, la stabilizzazione dei lavoratori precari e i salari non adeguati alle mansioni svolte. La confederazione sottolinea che l’azienda continua a rimandare la soluzione delle questioni fino alla fine della stagione, nonostante i disagi causati ai passeggeri e le difficili condizioni di lavoro durante l’estate.

