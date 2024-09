Finita l’estate, tutti i voli che restano per partire dall’aeroporto di Olbia

I voli all’aeroporto di Olbia.

Questa estate all’aeroporto di Olbia si è assistito a un record di arrivi, grazie ai tanti voli che sono stati inaugurati per la stagione 2024. L’arrivo di Ryanair al Costa Smeralda, inoltre, ha permesso di collegare la città alle principali capitali europee, con 10 rotte estive e 60 voli settimanali.

Nonostante ciò non sono mancate le polemiche per il caro-voli, legato all’aumento delle tariffe aeree per tutti i collegamenti che non erano in continuità aerea.

Finita l’estate si fa il bilancio di quella che è stata comunque una stagione da record, nonostante l’aumento dei prezzi, ma si tirano le somme su cosa ne sarà dell’aeroporto di Olbia durante i prossimi mesi. Già a partire da ottobre 2024 diminuiscono i collegamenti diretti verso non solo le capitali europee, ma anche verso diverse città italiane.

Ryanair si era detto intenzionato a collegare Olbia con il “continente” anche in inverno. La compagnia opererà ancora per il mese di ottobre, ma con meno voli, e, stando a quanto riporta il calendario di Geasar, ci saranno collegamenti per Bologna, Bergamo, Dublino, il 1 ottobre 2024 e, ad esempio, Trieste e Copenhagen il 26 ottobre. Anche Volotea diminuirà le sue tratte dirette, ma resteranno alcune tratte europee per parte del prossimo mese. Ad esempio, il 1 ottobre ci saranno voli per: Nantes, Venezia, Palermo, Verona, Marsiglia, Roma, Ancona e Catania, Firenze, Torino, Lione, Deauville. Alla fine del mese non ci saranno più molti collegamenti e, ad esempio, il 26 ottobre resterà un diretto per Venezia.

Anche Easyjet completa la stagione estiva con voli che diminuiranno man mano procede ottobre. Dopo un’estate piena, la compagnia low cost garantirà i collegamenti il 1 ottobre, con Londra Gatwick, Bergamo, Venezia, Basilea, Ginevra, Amsterdam, Bristol, Napoli, Milano Malpensa, Berlino. Il 26 ottobre resteranno voli per Bergamo, Milano Malpensa, Londra Gatwick, Basilea, Venezia, Napoli, Parigi Orly. Gli altri voli europei saranno garantiti da compagnie come Air Dolomiti (Monaco di Baviera), Lufthansa (Francoforte), Eurowings (Stoccarda, Hanover, Dusseldorf), Transavia (Amsterdam), il primo ottobre; mentre il 26 ci sarà ancora il diretto per Amsterdam (anche Easyjet), Parigi Orly, Francoforte, Stoccarda, Dusseldorf, Londra Gatwick, Colonia, Basilea, Monaco di Baviera, Ginevra, Copenhagen, Berlino, Zurigo, Salisburgo, Bristol (Easyjet) con compagnie europee.

