Finisce nel carcere minorile uno dei due adolescenti scomparsi a Olbia dopo una tentata rapina

Tutta Italia era in apprensione per loro, ma si erano nascosti dopo una tentata rapina a Olbia: uno dei due adolescenti finisce nel carcere minorile. Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio due adolescenti erano scomparsi per 9 giorni. Dopo le ricerche a tappeto rese vane dall’omertà dei coetanei erano stati ritrovati nella chiesa campestre in cui si erano nascosti. A quel punto era emerso che la fuga fosse arrivata dopo una tentata rapina a un negoziante del Bangladesh a Olbia.

Nei giorni scorsi la polizia del commissariato di Olbia ha dato esecuzione per uno dei due alla misura cautelare del trasferimento nel carcere minorile di Quartucciu-Cagliari. Il giovane non aveva rispettato un precedente provvedimento cautelare al quale si trovava già sottoposto dopo la tentata rapina in concorso.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Sassari, viste le indagini del commissariato aveva sottoposto a fermo i due ragazzi. Dovevano restare in comunità per minori. Ma uno dei due dopo “ripetute violazioni” delle prescrizioni è scattato il trasferimento nell‘Istituto penale per minorenni di Quartucciu, alle porte di Cagliari.

