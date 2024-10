Sposi storici a Olbia: Elena de Lacon e Lamberto Visconti

Sposi storici a Olbia per le celebrazioni del Romanico: Elena di Gallura e Lamberto Visconti

Una giornata soleggiata ha accolto sul sagrato della basilica di San Simplicio di Olbia una coppia di sposi molto speciali: si è trattato di Elena de Lacon, che divenne Elena di Gallura non appena fu in età di regnare, e il pisano Lamberto Visconti. Il matrimonio, celebrato dal vescovo Filippone, si è svolto di fronte ad un pubblico interessato e partecipe della vicenda della giovane Elena. Non si è trattato, tuttavia, di un vero matrimonio. La cerimonia messa in scena ieri era una rievocazione storica, parte di un evento che ha fatto rivivere la storia della prima donna a regnare in Sardegna e una delle prime donne in Europa, organizzato con grande cura dall’associazione culturale Mediterrarte.

L’evento ha affascinato i presenti, coinvolgendoli in una rappresentazione che ha ricostruito un episodio cruciale per la storia della Gallura, in quanto proprio in questa occasione il giudicato di Gallura passò di fatto ai Pisani. Il pubblico, composto da curiosi e appassionati, ha seguito con interesse la celebrazione, che non si è trattata di un vero rito religioso, ma di una simbolica rievocazione storica. “Non volevamo inscenare un matrimonio autentico, ma riportare alla luce un frammento di storia locale”, ha spiegato uno dei membri dell’associazione Mediterrarte. “Volevamo anche far conoscere al pubblico la figura di Elena di Gallura, non solo come sposa, ma come leader e regina, capace di guadagnare rispetto in un’epoca dominata dagli uomini”.

L’assessora alla Cultura

La ricostruzione storica non ha solo rievocato il legame tra Elena e Lamberto, ma ha anche permesso ai partecipanti di immergersi nell’atmosfera dell’epoca. I costumi, accuratamente riprodotti Dall’associazione, erano fedeli alle vesti nobiliari del tempo, e le musiche antiche, eseguite con strumenti d’epoca, hanno contribuito a creare un’autentica cornice medievale. L’assessora Sabrina Serra, vicesindaca del comune di Olbia, ha affermato ai nostri microfoni “Olbia è uno dei comuni fondatori della Fondazione Sardegna Isola del Romanico, che intende valorizzare quel periodo storico con tutti i monumenti ad esso collegati, tra cui la sua bellissima basilica di San Simplicio. L’obiettivo è quello di far conoscere a tutti quel periodo storico”.

Oltre al “matrimonio“, la giornata ha visto altre attività legate al Medioevo. C’erano visite guidate gratuite alla basilica di San Simplicio e alla sua Necropoli. Nel villaggio medievale allestito nel parco fronte Museo Archeologico, insieme all’assessore Serra, grandi e piccoli hanno potuto sperimentare la vita nel periodo medievale. C’erano i racconti per i più piccoli, laboratori di disegno, preparazioni di erbe aromatiche, dimostrazioni di antichi mestieri e combattimenti medievali, armi e strumenti musicali di quell’epoca storica. Tutto ciò ha permesso ai partecipanti di toccare con mano la vita quotidiana dell’epoca.

