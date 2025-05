Scontro tra auto e moto all’incrocio di Olbia, come sta il ferito

Le condizioni del ferito nello scontro tra auto e moto a Olbia.

Sono in netto miglioramento le condizioni del motociclista rimasto ferito ieri mattina a seguito di un incidente avvenuto a Olbia, all’incrocio tra viale Aldo Moro e via Gramsci. Il giovane, che era stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, non è in pericolo di vita. È stato l’impatto con un’automobile, in circostanze ancora in fase di accertamento, a causare la caduta del centauro e a rendere necessario l’intervento dei soccorsi.

Lo scontro violento, avvenuto nei pressi della stazione di servizio Esso, ha richiesto il pronto arrivo di un’ambulanza del Soccorso Sardo, che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel supporto logistico, considerata la posizione delicata del sinistro lungo una delle arterie cittadine più trafficate.

Nel frattempo, gli agenti della Polizia locale di Olbia hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica. I rilievi sono stati condotti per diverse ore, rallentando la viabilità nella zona e costringendo a chiudere temporaneamente il tratto interessato per consentire le operazioni in sicurezza. I disagi alla circolazione si sono protratti fino al completo ripristino della viabilità.

