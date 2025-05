I pazienti di Calangianus rischiano di non avere più un medico

A rischio i pazienti di Calangianus che resteranno senza medico.

La notizia dell’imminente pensionamento del medico Gio Martino Loddo, storico medico di base attivo da decenni a Calangianus, sta alimentando le preoccupazioni dei pazienti. La prospettiva che tra poche settimane venga a mancare un punto di riferimento sanitario così radicato ha suscitato una crescente apprensione, che si riflette anche nella recente iniziativa istituzionale del sindaco Fabio Albieri.

LEGGI ANCHE: A La Maddalena arriva un nuovo medico di Medicina generale.

Il primo cittadino ha indirizzato una lettera formale al commissario straordinario della Asl Gallura, Ottaviano Contu, all’Ares Sardegna e all’assessore regionale alla Sanità. Nel documento si esprime la necessità di un intervento tempestivo volto a garantire la continuità dell’assistenza medica sul territorio, evidenziando come l’eventuale vuoto lasciato dalla cessazione dell’attività del dottor Loddo rischi di trasformarsi in un problema serio per la popolazione locale. Il medico, che da anni svolge il suo servizio come massimalista, assiste infatti un numero elevato di pazienti, la maggior parte dei quali risiede proprio nel comune gallurese. L’eventuale mancata sostituzione metterebbe quindi a dura prova l’accesso alle cure primarie per centinaia di cittadini, in un contesto già reso fragile dalla cronica carenza di medici nei piccoli centri dell’isola.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui