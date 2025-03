Alla scoperta dell’Agabbadora, l’incontro a Olbia

L’incontro sull’Agabbadora a Olbia.

Il ciclo di seminari “Alla scoperta della Sardegna: tra storia, archeologia e tradizioni” prosegue con un incontro che condurrà alla scoperta di una delle figure più misteriose e affascinanti della tradizione sarda: la Femmina Agabbadora. Questo nuovo appuntamento, previsto per venerdì 28 marzo, si terrà dalle 18 alle 20 presso l’Olbia Community Hub in via Perugia 3, e vedrà protagonista Pier Giacomo Pala, noto cultore delle tradizioni popolari e curatore del Museo Etnografico Galluras, che guiderà i partecipanti in un affascinante viaggio alla ricerca delle origini e del significato di questa figura leggendaria.

Pala, autore di un’antologia dedicata alla Femmina Agabbadora, offrirà una prospettiva antropologica e culturale sulla storia di questa donna simbolica, la cui figura, seppur legata alla morte e al dolore, continua a sollevare interrogativi e a suscitare emozioni anche nelle generazioni moderne. Durante l’incontro, l’esperto presenterà una serie di testimonianze e ricerche che illustrano il ruolo di questa figura nella società sarda, esplorando anche le radici storiche e sociali della sua esistenza.

Il Museo Etnografico Galluras, che Pala gestisce con passione, rappresenta un’importante testimonianza della civiltà gallurese. Le sue collezioni, che spaziano dagli oggetti agli antichi racconti, permettono di immergersi nella vita quotidiana del passato.

L’incontro sarà moderato da Gian Mario Figoni Frau di Sardegna Turistica e, come per tutti gli appuntamenti del ciclo, l’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. Questo seminario è solo uno dei tanti momenti di riflessione organizzati con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e storico dell’isola. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Olbia Community Hub tramite il numero di telefono 345/9990314 o inviare una email a info@olbiacommunityhub.it.

