Un forte boato percepito a Olbia.

Un forte boato si è sentito questa notte intorno a mezzanotte in diverse zone di Olbia. All’inizio diverse ipotesi rimandavano allo scoppio di petardi o a una bomba data l’intensità del rumore e le vibrazioni che ne ha provocato.

Alla fine si è constatato che si trattava di una bombola scoppiata in un appartamento in Via Torino che fortunatamente non ha coinvolto persone. Lo scoppio si è percepito su un ampia area della città, da zona San Nicola fino a Olbia Mare.

(Visited 859 times, 865 visits today)