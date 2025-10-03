Delitto a Conca Entosa, verso i funerali di Cinzia Pinna

Il delitto di Cinzia Pinna a Conca Entosa.

Ieri è stata svolta l’autopsia sul corpo di Cinzia Pinna, la ragazza uccisa nella tenuta Conca Entosa l’11 settembre scorso. Dall’esame è emerso che la giovane è stata uccisa a colpi di arma da fuoco, ma non è ancora possibile stabilire il movente sessuale del delitto.

Questo perché, anche se l’esame non ha dato esito dell’esistenza di lesioni tipiche di un reato sessuale, sono necessari gli esiti degli accertamenti del Dna. I funerali della 33enne potrebbero essere celebrati domani a Castelsardo, città di origine della donna uccisa. Sono in corso le indagini sui complici di Emanuele Ragnedda, il killer reo confesso di Cinzia Pinna, che lo avrebbero aiutato a ripulire la scena del delitto, acquistando anche un nuovo divano.

