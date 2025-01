Al Geovillage di Olbia una scuola internazionale di inglese

La scuola di inglese di alto livello apre al Geovillage di Olbia.

Aprirà a settembre la Sardinia International School SiSchool, una scuola internazionale di inglese, che avrà come sede il Geovillage, a Olbia. Ciò comporterà l’ampliamento dell’offerta formativa della lingua straniera con quattro valori fondamentali: un’offerta formativa ampia e articolata, una comunità educante, la natura e lo sviluppo sostenibile.

Si tratta di una scuola privata che offrirà un curriculum bilingue e pluriculturale, integrando gli standard ministeriali come scuola paritaria, insieme ad alcuni elementi dei sistemi educativi internazionali.

Il progetto inizierà con la scuola primaria, per arrivare poi a coprire l’intero ciclo di studi secondari. La SiSchool avrà due direttori con esperienza in scuole di prestigio sia in Sardegna che nel Regno Unito, per garantire un equilibrio tra eccellenza internazionale e il rispetto delle radici culturali e accademiche italiane. Stefano Cucca, presidente della Sardinia International School, ha dichiarato che con questo progetto non solo si intende offrire un’istruzione di altissima qualità, ma anche trasformare Olbia in un centro di eccellenza educativa, attrarre famiglie e professionisti da tutto il mondo e realizzare un sogno per il territorio e le generazioni future.

