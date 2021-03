Nasce a Olbia “Io Posso”.

Si è costituita ad Olbia nella giornata internazionale dei diritti della donna, 8 marzo, “Io Posso” una associazione no profit aconfessionale e apartitica che persegue le finalità di superare le disparità di genere, incentivare l’ingresso delle giovani nel mondo accademico nei campi Stem e Economico statistico.

La disparità di genere rappresenta ancora oggi un ostacolo per la piena realizzazione della donna nel mondo imprenditoriale, professionale e scientifico , con evidenti disparità sia nelle modalità di ingresso sia nel trattamento economico e di progressione della carriera.

In particolare l’associazione “Io Posso”, intende incentivare la partecipazione delle ragazze alle lauree delle materie Stem, matematico, scientifico, tecnologico e ingegneristico, dove il gender gap è ancora elevato: solo 16,5 % delle ragazze si laureano in queste materie contro il 37% dei ragazzi. Questo divario si acuisce poi nel mondo del lavoro , per esempio solo uno su cinque professori ordinari nell’area Stem, sono donne.

L’associazione intende porre in essere iniziative culturali e sociali per superare i pregiudizi e stereotipi che già dai primi anni scolastici limitano l’accesso alle ragazze nel mondo delle discipline scientifiche e nel mondo del lavoro in generale. Attraverso l’incontro con figure rappresentative della scienze e dell’imprenditoria “Io Posso” intende stimolare le giovani a intraprendere una carriera universitaria nelle discipline Stem o nel mondo dell’imprenditoria.

Alla presidenza dell’associazione “Io Posso” è stata nominata la fondatrice Roberta Porcheddu, imprenditrice di Olbia, che come prima iniziativa della neonata associazione intende instaurare una fattiva collaborazione con gli istituti superiori cittadini al fine di realizzare incontri tra le studentesse e donne rappresentative dei propri settori; inoltre l’associazione intende istituire delle borse di studio per ragazze che vogliano intraprendere una carriera universitaria nelle discipline Stem.

