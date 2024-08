Serata di musica e divertimento a Olbia con il Ceghedaccio

La serata dance a Olbia.

Manca ormai pochissimo all’arrivo di una nuova grande serata del ricco calendario eventi dell’estate di Olbia. Giovedì 8 agosto alle 22 in piazza Crispi ci sarà il Ceghedaccio, manifestazione dance di musica anni ’70, ’80 e ’90. L’appuntamento con il dance floor, famosissimo Veneto, è organizzato da Renato e Carlo Pontoni, protagonisti di un format di successo che ormai da 30 anni si basa su un sano divertimento, sicurezza e il piacere di stare assieme.

“Regole di ieri – spiega il patron del Ceghedaccio, Renato Pontoni – che fanno proprie anche i giovani d’oggi, sempre più presenti alle nostre serate”. E, infatti, il Ceghedaccio è uno di quegli appuntamenti intergenerazionali che sanno coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dietro alla consolle ci sarà l’istrionico Renato Pontoni. A lui il compito di far suonare i dischi, rigorosamente in vinile e selezionati dalla sua collezione di oltre 20 mila titoli, facendo ballare il pubblico sulle note dei più grandi successi di sempre, da Falco ai Culture Club, dai Duran Duran a Michael Jackson, dagli, Wham agli Abba, passando per Village People, Boney M., Bee Gees, Spandau Ballet, Queen, Rockets, Sister Sledge, Indeep, Corona, Snap e tanti altri ancora. Ingresso gratuito per tutti.

“Siamo felici di ospitare questo evento che approda per la prima volta ad Olbia – afferma il sindaco Settimo Nizzi -. Invitiamo i nostri concittadini e i turisti a partecipare ad una serata di ottima musica”. “Il panorama culturale e musicale della nostra città si arricchisce con questa manifestazione che, auspichiamo, sarà gradita ai giovani degli anni ’80 quanto a quelli di oggi” aggiunge l’assessora alla cultura Sabrina Serra.

