Rimborsi aerei per i residenti in Sardegna, ecco come funzionano

I rimborsi aerei per i residenti in Sardegna.

La Regione Sardegna offre un rimborso per i biglietti aerei acquistati tra il 14 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024. Il contributo è riservato ai residenti e si applica ai voli con prezzo di almeno 100 euro.

Dal 14 dicembre 2023 al 30 giugno, il rimborso varia da 25 a 75 euro a tratta, a seconda del costo del biglietto. Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, il contributo copre il 25% del prezzo del biglietto, fino a un massimo di 125 euro per voli di almeno 500 euro. I rimborsi includono tutte le tasse e spese addizionali.

Il rimborso è valido per voli verso aeroporti dell’area economica europea, ma non per rotte con tariffe agevolate in continuità territoriale.

