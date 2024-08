La Guardia Costiera di Santa Teresa diventa Ufficio Marittimo

Il riconoscimento alla Guardia Costiera di Santa Teresa Gallura.

Ieri mattina a Santa Teresa di Gallura, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e del Comandante generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, si è svolta la cerimonia di elevazione di rango del locale Ufficio della Guardia Costiera, che da Delegazione di spiaggia diventa Ufficio locale marittimo.

Santa Teresa di Gallura è uno dei quattro nuovi uffici locali marittimi (insieme a Villasimius, Ustica e Isole Tremiti) che confermano la grande attenzione del Ministero verso l’utenza del mare e che, tramite la Guardia Costiera, fa della prossimità al cittadino lungo gli 8.000 km di coste nazionali uno dei suoi punti di forza.

Il ministro Salvini ha voluto testimoniare con la propria presenza l’importanza dell’elevazione ad ufficio locale marittimo di Santa Teresa di Gallura e di altri tre Uffici della Guardia Costiera, sottolineando l’attenzione e la vicinanza alle esigenze di territori che meritano di essere ascoltati, e cui vanno date le risposte attese, e la presenza del ministero con la Guardia Costiera va esattamente in questa direzione per garantire una sempre maggiore sicurezza ed efficienza nei servizi forniti alla collettività.

Dal Comandante generale della Guardia Costiera la soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Il potenziamento di Santa Teresa di Gallura e di altri tre uffici della Guardia Costiera era un obiettivo importante che, grazie all’impegno del ministro, siamo riusciti a vedere realizzato. Si tratta di località normalmente poco abitate – ha aggiunto l’Ammiraglio Carlone -, ma che vedono nel periodo estivo un grande afflusso di turisti e diportisti e quindi specchi acquei su cui garantire la sicurezza in mare, oltre a richiedere una particolare tutela ambientale per le vicine aree marine protette, tutte funzioni assicurate dal nostro personale e dai nostri mezzi navali”.

L’elevazione della Delegazione di spiaggia di Santa Teresa di Gallura a Ufficio locale marittimo è quindi funzionale ad una più incisiva attività istituzionale sul territorio a supporto delle attività marittime e di quelle connesse con gli usi civili del mare, in un territorio ad alta vocazione turistica che punta fortemente sul diporto e le attività balneari. Consentirà inoltre una maggiore tutela dell’area marina protetta di Capo Testa Punta Falcone.

Il territorio di competenza del nuovo Ufficio Locale marittimo si estende per 74 chilometri, tra la foce del fiume Liscia e la spiaggia di “Rena Maiore”. Al suo interno si trova il porto internazionale di Santa Teresa che garantisce collegamenti di linea con navi che effettuano trasporto passeggeri e veicoli per Bonifacio (Corsica), e due porti turistici per unità da diporto, con complessivi 1.300 posti barca disponibili.

