Il bando approvato dal Comune.

Tra pochi mesi riprenderà la stagione estiva e tornerà attuale la questione delle concessioni balneari. I concessionari, in attesa del PUL, fanno costante affidamento sulle proroghe del Comune di appartenenza, trattando lo spazio concesso, di fatto, come loro proprietà.

Il Comune di Olbia è pronto a raccogliere le presentazioni delle istanze specifiche necessarie per la proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa, vale a dire quelle legate agli stabilimenti balneari per la stagione estiva.

Sono in totale sette concessioni, due per “Chiosco bar” a Mare Rocce e Li Cuncheddi e 5 concessioni per “ombrelloni e lettini”. Tre alle Saline, uno a Marina Maria e uno a Punta Asfodeli. Le concessioni avranno durata un anno.

