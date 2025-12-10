Sterminio in una colonia felina a Olbia: uccisi sei gatti

Sei gatti uccisi con bocconi avvelenati a Olbia.

Sei gatti di una colonia felina di Olbia sono stati uccisi barbaramente. Avvelenati con bocconi da ignoti il 9 dicembre scorso. Il grave fatto è avvenuto in via P. Vellas ed è stato denunciato dall’associazione Lida di Olbia, che aveva contribuito per dare cucce accoglienti e sterilizzare gli animali. Una notizia che ha scatenato tantissimo sgomento in città, sopratutto in chi si prendeva cura di loro.

”Non possiamo descrivere il dolore causato da questa violenza. Sei vite spezzate tra sofferenze inimmaginabili. Abbiamo sporto denuncia, ma purtroppo, ciò non restituirà la vita a queste creature. Ciò che resta è una ferita profonda nelle nostre anime”. Sono le dure parole di condanna da parte dei volontari dell’associazione di Olbia, che ha fato un appello.

La caccia al criminale.

”Nella nostra amata Olbia potrebbe risiedere un killer spietato, capace di infliggere dolore non solo agli animali ma potenzialmente a chiunque. Il nostro messaggio è chiaro: uniamo le forze per fermare queste ingiustizie! Rispettare ogni vita, che sia umana o animale, è un principio fondamentale della nostra civiltà. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a tali atrocità”, ha dichiarato la Lida.

È partita così la caccia al criminale che ha ucciso degli innocenti gatti che non davano fastidio a nessuno e che si fidavano degli umani. ”Facciamo sentire la nostra voce e dimostriamo che Olbia è una città di amore e rispetto, non di violenza. E faremo in modo che tutti i giornali parlino di questa vergogna. È fondamentale che cresciamo e ci evolvendo come persone civilizzato, ponendo fine a questa atrocità”, conclude l’associazione.

