Gli smeraldini non riescono a trovare il risultato utile in Toscana.

Seconda sconfitta consecutiva per l’Arzachena, questa volta a Pisa, nel turno infrasettimanale del girone A della Lega Pro. In una serata piovosa e fredda, Mister Giorico non rischia Nuvoli, sostituito a Piacenza nel primo tempo per infortunio.

Gli uomini di Giorico vanno in svantaggio al 2′, quando Di Quinzio con un forte tiro da distanza ravvicinata approfitta di una serie di rimpalli per sbloccare il risultato in favore dei padroni di casa. La partita è ancora aperta aperta, e l’Arzachena sembra arrivare a una svolta quando Gatto ha la possibilità di battere una punizione al limite. Ma il portiere del Pisa respinge, e sugli sviluppi del calcio d’angolo nasce il contropiede che porta al raddoppio dei nerazzurri. Di Quinzio ruba il pallone a un difensore biancoverde, si invola verso la porta dell’Arzachena e serve rasoterra a Marconi che deve solo spingere la palla oltre la linea di porta. È solo il 18’, ma il raddoppio per i nerazzurri praticamente chiude la partita, che continua senza grandi sussulti.

Per il Pisa è un ritorno alla vittoria all’Arena Garibaldi, dopo quasi due mesi, che vale il quinto posto in classifica condiviso con la Pro Vercelli.

Per l’Arzachena si tratta della seconda sconfitta consecutiva. I tifosi si attendono una pronta reazione della squadra già domenica al Biagio Pirina, dove sarà ospite la Pro Piacenza, che è quattordicesima con soli 4 punti in più rispetto agli smeraldini.

