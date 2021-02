Il terzo singolo del rapper olbiese.

È uscito anche il terzo singolo del rapper emergente di Olbia Bes, al secolo Sebastian Cabras. Si intitola “Volo via” il singolo del giovane rapper di 19 anni, che in soli due giorni su Youtube ha totalizzato già più di 2000 visualizzazioni.

“È un inno alla volontà di cambiare vita e lasciarsi tutto – ha detto il giovane artista olbiese -, è anche uno dei miei sogni nella vita reale. Sto studiando lingue straniere all’Università di Sassari perché un giorno vorrei andare all’estero”. Volo Via è un inciso del genere rap melodico e fa parte di un percorso da artista indipendente che Bes ha cominciato all’età di 15 anni. “Ho cominciato a scrivere testi a quell’età, grazie anche al supporto dei miei amici – racconta il rapper -, scrivo sempre rap ma con differenti stili poiché sono molto versatile e mi piace sperimentare”.

Il percorso del giovanissimo artista è in ascesa considerando i numeri su Youtube del nuovo videoclip, diretto da Alessandro Tanca. Una gavetta che l’artista vorrebbe proseguire da indipendente. “Improbabile che mi vedrete in un talent – ha detto -, perché il genere musicale che faccio è differente da ciò che viene proposto in quei programmi, che ricercano artisti pop. Poi spero che un giorno potrò lavorare con un’etichetta”.

