L’impegno ambientale della Novamarine di Olbia.

Novamarine S.p.A., società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver conseguito la certificazione ISO 14001, che attesta la conformità della Società allo standard internazionale per i sistemi di gestione ambientale (SGA).

Il documento certifica che Novamarine di Olbia ha messo in atto un sistema di gestione delle proprie risorse in grado di efficientare le proprie attività minimizzando l’impatto ambientale delle stesse, oltre a migliorare costantemente le proprie prestazioni in direzione di una sempre maggiore sostenibilità dell’impresa.

Francesco Pirro, presidente e amministratore delegato di Novamarine, ha così commentato: “Siamo convinti che un’azienda innovativa, che guarda al futuro come Novamarine, debba anche impegnarsi per il rispetto ambientale, e per questo abbiamo messo in atto una serie di iniziative. Aver ottenuto la certificazione ISO 14001 rappresenta una conferma importante del nostro impegno in questo senso. Incrementare le performance dei nostri tender, gestire in maniera oculata consumi e attività di produzione e supervisionare costantemente i nostri stabilimenti significa contribuire in maniera significativa ad arginare i danni dell’inquinamento, soprattutto quello marino. Ognuno deve fare la propria parte e noi in particolare, per via della visibilità del brand Novamarine anche in acque internazionali, viviamo l’attenzione alla sostenibilità, e ai temi ESG in generale, come una responsabilità”.

