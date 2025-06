Red Valley Festival 2025, sconti per i residenti a Olbia

Ritorna dal 13 al 16 agosto 2025 all’Olbia Arena il Red Valley, il Comune ha stretto un accordo che prevede sconti per i residenti. Il Festival alla sua quarta edizione a Olbia, promette 4 giorni intensissimi con concerti live, dj set, oltre ad attività collaterali all’insegna della musica e del divertimento a partire dalle ore 18.

“Anche quest’anno i residenti nel Comune di Olbia avranno la possibilità di acquistare i biglietti ad un prezzo scontato: il day pass a 40 euro e il festival full pass a 135 euro. I biglietti potranno essere acquistati dal 20 giugno al 31 luglio presso l’Ufficio Turistico di Olbia, sito in piazza Terranova Pausania. Gli orari di vendita sono dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.

Ogni singolo residente potrà acquistare max 2 biglietti, portando entrambi i documenti d’identità anche se una persona non può essere presente. L’importante è che anche la seconda persona sia residente a Olbia e si evinca dal documento. In fase di acquisto, dovrà comunicare nominativo e numero di cellulare per la ricezione del titolo di accesso tramite Ticketsms“.

“Mercoledì 18/06 alle 14:00 verranno invece attivate le vendite generali dei posti in piedi in area VIP Lounge e le prenotazioni per l’area Tavoli/Priveè della VIP Lounge. Tutte le info su www.redvalleyfestival.com/vip-lounge”.

