Olbia sostiene Sos Enattos come sede dell’Einstein Telescope

L’approvazione a Olbia per promuovere la candidatura di Sos Enattos per l’Einstein Telescope.

Qualche giorno fa, nella Giunta comunale a Olbia, è stata approvata all’unanimità la proposta di deliberazione n. 301 che riguarda l’accordo tra il Comune e la Regione per la creazione di una governance multilivello per sostenere e promuovere la candidatura del sito minerario dismesso di Sos Enattos, situato a Lula, come sede del futuro Einstein Telescope.

Questo ambizioso progetto, dedicato all’osservazione delle onde gravitazionali, rappresenta un’infrastruttura di rilevanza scientifica e tecnologica mondiale. Sos Enattos è uno dei due siti europei candidati per ospitare questa struttura, in competizione con un’area nell’Euroregione Mosa-Reno, al confine tra Paesi Bassi, Belgio e Germania. La Sardegna, grazie alla tranquillità sismica e alla posizione strategica del sito, ha caratteristiche uniche che rendono Sos Enattos particolarmente adatto per il progetto.

L’iniziativa, sostenuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca e da un comitato tecnico-scientifico di alto profilo presieduto dal premio Nobel Giorgio Parisi, vede la collaborazione di diversi enti, tra cui il Comune di Olbia e la Regione Autonoma della Sardegna. L’accordo prevede la creazione di una cabina di regia e un’unità di progetto per coordinare le attività tecniche, politiche e promozionali legate alla candidatura.

Il progetto dell’Einstein Telescope rappresenta non solo un’opportunità per la ricerca scientifica, ma anche una straordinaria occasione di sviluppo economico, sociale e culturale per la Sardegna, in particolare per la provincia di Nuoro. Coinvolgerà numerosi attori istituzionali e associativi, con l’obiettivo di rafforzare l’immagine dell’isola come polo scientifico di eccellenza.

Durante la seduta del 17 gennaio scorso, è stato confermato che la deliberazione non comporterà riflessi economico-finanziari immediati per l’ente comunale, mentre eventuali spese future saranno gestite tramite appositi provvedimenti. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo per rispettare le scadenze previste.

Oggi, 24 gennaio, la Giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, ha istituito l’Unità di progetto per sostenere la candidatura del sito minerario di Sos Enattos a Lula a ospitare l’Einstein Telescope.

