La licenza di Air Italy.

Il bollettino dell’Enac non lascia spazio a dubbi. La licenza è stata sospesa dal 25 agosto scorso. Tradotto Air Italy, in liquidazione da febbraio, non potrà più imbarcare passeggeri. E fin qui la decisione dell’ente nazionale per l’aviazione civile sembrerebbe poco influente, considerato che da parte dei soci del vettore nato a Olbia non c’era più nessuna intenzione di rimettere gli aerei in pista.

Quella che è non chiaro è come la decisione dell’Enac potrà influire ai fini della liquidazione ed in particolare nella vendita degli asset della compagnia, almeno stando a quanto risulta al Corriere della Sera. Un percorso tutto in salita, insomma, quello dei liquidatori di Air Italy già alle prese con la difficile pratica del licenziamento collettivo, su cui pesa il nodo della cassa integrazione.

