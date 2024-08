Fedez lascia la Sardegna con una multa del Comune di Arzachena

Fedez dice addio a Porto Cervo e alla Sardegna dopo un lungo periodo di vacanza che si è concluso con una multa del Comune di Arzachena. Era in giro per la Costa Smeralda con una macchinetta tutta aperta, che ha parcheggiato a bordo strada. All’arrivo la sorpresa del souvenir lasciato dai vigili: una multa di 87 euro. Che possono diventare 60,90 se pagata entro 5 giorni. “Sono indignato“, dice scherzosamente per questo conto che difficilmente manderà in bancarotta il rapper di Rozzano.

Poco dopo è andato al Phi Beach per quella che su Instagram definisce “L’ultima cena“. Oggi su Instagram pubblica una carrellata di foto della sua permanenza in Gallura, tra famiglia, mare e vita notturna. “Ciao Sardegna, grazie per averci regalato giorni indimenticabili – scrive Fedez -. Lasciamo un pezzo di cuore in questa splendida terra”. Tra problemi di salute e serate annullate in giro si è goduto la sua comoda base in Costa Smeralda, con relative cronache sui social. Tantissimi i follower che lo seguono, molti dei quali confessano di non aver mai fatto vacanze da sogno come quelle di Giulio, il cane di Fedez.

