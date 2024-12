Due giovani di Olbia arrestati per tentato omicidio

Sparano nel salotto dove c’era una famiglia, arrestati due giovani di Olbia : sono accusati di tentato omicidio. L’episodio risale a questa estate, in località Berchiddeddu. Una famiglia si stava godendo il relax estivo in casa quando dall’esterno sono stati esplosi diversi colpi di fucile caricato a pallettoni. Gli spari hanno superato il portone e raggiunto il salotto, con le persone sedute sul divano a pochissima distanza. Immediate erano scattate le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia che si erano messi sulle tracce dei due responsabili.

I militari hanno recuperato e sequestrato il fucile con matricola abrasa che era stato utilizzato quella notte. Era in un terreno vicino a casa di uno dei due giovani, con due cartucce esplose all’interno compatibili con gli spari di Berchiddeddu. Le indagini hanno appurato che i telefonini dei ragazzi si trovavano vicino alla casa la notte in cui ci sono stati gli spari. Uno dei due è risultato positivo al test Stub, che accertava che avesse sparato. Tra le altre prove raccolte in questo periodo dagli inquirenti anche dei passamontagna e altre munizioni.

“Condotta delittuosa antisociale”

Nei giorni scorsi sono arrivate le misure cautelari nei confronti dei due giovani, uno dei quali minorenne, e ora si trovano in comunità. Ieri ci sono stati gli interrogatori di garanzia ed è arrivata la conferma delle misure cautelari nei loro confronti. “L’attività di indagine – spiegano i carabinieri – ha permesso di censurare, quindi, una condotta delittuosa antisociale, particolarmente efferata, spregiudicata e preoccupante, purtroppo posta in essere dai due giovanissimi indiziati, consistente in un vero e proprio agguato, nei confronti dei membri di una famiglia olbiese, che stavano tranquillamente soggiornando in una sera d’estate come le altre nella propria abitazione e che solo per puro caso fortuito sono rimasti illesi”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui