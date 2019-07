Promesse d’amore e lancio del bouquet al Jova Beach di Olbia.

Si è sposata nel tardo pomeriggio di ieri la coppia di Olbia, che ad aprile era stata estratta per giurarsi amore eterno al Jova Beach Party. Davanti ad un celebrante d’eccezione, in cappellino da marinaio e tutone blu elettrico, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, insieme al pubblico del concerto, ha celebrato il matrimonio di Bruna Orsini e Claudio Cossu.

I due giovani si sono scambiati le loro promesse d’amore sul palco della grande spiaggia artificiale dell’Isola Bianca allestita per la tappa del suo tour estivo.

Classe 1987 entrambi, Bruna e Claudio, i due novelli sposi, si sposeranno ufficialmente in chiesa a settembre. Niente abito bianco e smoking per il rituale, ma maglia nera e gonna zebrata per lei in pandant con il marito in camicia zebrata e pantalone nero in pieno stile Jovanotti.

Il coronamento dell’amore con le promesse fatte al microfono, il lancio del bouquet e la marcia nuziale rock ha concluso la celebrazione, che è diventata una tradizione di ogni Jova Beach Party.

