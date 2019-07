Raccolta differenziata a Tempio, i nuovi orari dell’ecocentro

Novità per migliorare il servizio.

Importanti novità per il servizio di igiene urbana associata. L’amministrazione comunale, viste le esigenze dell’utenza, ha concordato con l’Unione dei Comuni delle variazioni per migliorare i risultati della raccolta differenziata.

A comunicarlo è l’assessore all’ambiente Francesco Quargnenti “A partire da lunedì 22 luglio l’orario di apertura dell’Ecocentro intercomunale che si trova nella zona industriale di Tempio sarà decisamente più ampio. Oltre alla mattina, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12, l’Ecocentro aprirà anche nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

Resta invariata l’apertura del sabato dalle ore 8 alle 12. Una decisione presa per migliorare la qualità del servizio, fare altri passi in avanti nella raccolta differenziata ed evitare gli abbandoni nelle campagne”.



Si aggiungono all’ampliamento dell’orario di apertura dell’ecocentro, l’isola itinerante controllata a San Pasquale e il passaggio nel centro storico di Tempio, ogni pomeriggio, per svuotare i cestini.

