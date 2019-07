Torna come ogni estate, da quasi 10 anni, l’attesissimo appuntamento con la rassegna letteraria Canti Littranghi, incontri del dopo cena con i protagonisti del mondo letterario sardo, organizzata dall’Associazione Culturale Kindà in collaborazione con il Comune di San Teodoro. L’Associazione Culturale Kindà propone una serie di eventi estivi che parlano di una Sardegna vera ed emozionante, diversa con lo scopo principale di divulgare la cultura sarda nella sua interezza e così promuovere una immagine reale di ciò che rappresenta la Sardegna nella sua storia e cultura.

Nelle precedenti edizioni, sono stati invitati personaggi di rilievo come Marcello Fois, Bachisio Bandinu, Francesco Abate, Giacomo Mameli per citarne solo qualcuno.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 26 luglio in Piazza Gallura alle ore 21 e 30 con Cristina Caboni che presenterà il suo ultimo libro “La stanza della Tessitrice”. La relatrice sarà Marella Giovannelli. La Caboni, autrice dei romanzo bestseller venduto in tutto il mondo “Il sentiero dei Profumi”, è anche autrice de Il Giardino dei Fiori segreti, premio selezione Bancarella 2017, La custode del miele e delle api (2015) e La rilegatrice di storie perdute (2017), tutti editi da Garzanti.

Nel suo romanzo “La stanza della Tessitrice”, la Caboni ci racconta una storia che vede come protagoniste due donne alla ricerca di un antico mistero da svelare. Sarà a veramente affascinante sentire l’autrice raccontare della protagonista Camilla, che da Bellagio arriva a Parigi, per aiutare la madre adottiva Marianne a ritrovare la sorella perduta tanti anni prima. L’unico modo che ha Camilla è seguire un indizio trovato nelle cuciture interne di un vestito: un sacchetto che custodisce una frase… Camilla si ricorda della leggenda di Maribelle, una stilista che, all’epoca della seconda guerra mondiale, era famosa come “Tessitrice di sogni“, nei suoi capi erano nascosti i desideri e le speranze delle donne che li portavano.

Gli altri appuntamenti con Canti Littranghi saranno ad agosto: venerdì 2 con Giulio Concu con “Cadono dal cielo” (Relatore Giovanni Carroni), lunedì 12 con l’educatore Lorenzo Braina con il suo nuovo libro “Di ribelli, Rose e Grilli” e giovedì 22 con la proiezione del film di Paolo Zucca “L’uomo che comprò La Luna” con la presenza del regista (Relatore Giovanni Carroni). Ingresso gratuito per tutte le serate.

