I residenti si lamentano per sterpaglie a Olbia

A Olbia un gruppo di residenti di Sacra Famiglia e Zona Bandinu si lamenta per le sterpaglie e i rifiuti per le strade. “Gli scriventi segnalano la situazione di abbandono e degrado in cui versano le seguenti strade:

via Moldova, via De Amicis e via Grazia Deledda (quest’ultima in corrispondenza del numero 42-44-46-48, in prossimità della grande roccia di granito ricoperta di sterpaglie, arbusti altissimi e spazzatura)”. Così scrivono gli abitanti alla redazione di GalluraOggi.

“Nelle aree interessate, coì come sotto il suddetto masso granitico, sono presenti erbacce alte e secche che impediscono di parcheggiare e che sono causa di proliferazione di topi e zecche. Inoltre si rende nota la pericolosa presenza, da almeno due anni, di un estintore sopra la roccia, tra via Grazia Deledda e via De Amicis. Già segnalato in passato all’ufficio ambientale del Comune di Olbia, senza alcun riscontro effettivo – continua il messaggio di protesta -. Gli abitanti del luogo si sono rivolti più volte alla società De Vizia, la quale ha sempre risposto che senza l’autorizzazione del Comune non è autorizzata a intervenire. Il comune, più volte sollecitato, continua invece a sostenere che basta contattare De Vizia per risolvere il problema”.

“Tale strategia dello scaricabarile è frustrante per noi cittadini ma anche poco edificante nei confronti dell’amministrazione in quanto è evidente il conflitto tra le periferie abbandonate e la pulizia del centro – concludono i residenti -. Detto questo, gli scriventi sono consapevoli che è solamente necessaria una urgente approvazione da parte del Comune affinché De Vizia intervenga per la pulizia delle suddette vie”.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui