Ad Arzachena arrivano due nuovi medici, ecco chi sono

I medici presteranno servizio in due strutture ad Arzachena.

Ad Arzachena arrivano due nuovi medici. La nuova psicologa e una nuova assistente sociale presteranno servizio presso la Casa di Comunità e il Consultorio in via Gjaseppa di Scanu, nei locali dell’ex poliambulatorio. A dare l’annuncio di benvenuto alle dottoresse Angela Paolini e Francesca Saiu è il sindaco Roberto Ragnedda.

Lo studio di psicologia di Arzachena è aperto il mattino, dal lunedì al venerdì, e nei pomeriggi di martedì e mercoledì. Per un appuntamento con la psicologa nella Casa di Comunità o per attività consultoriali psicologiche chiamare il numero 0789552601. Per quanto riguarda il contatto della nuova assistente sociale della Casa di Comunità, Francesca Saiu, è necessario chiamare il numero 0789552601. La dottoressa riceve il venerdì mattina.

