Nuove strade e piazze a Olbia.

Nello stradario di Olbia si aggiungono nuove piazze, strade e passeggiate. Così il Comune rinomina tutte le aree rimaste senza denominazione. Sono circa 22 le aree aggiunte nelle mappe.

Sono 4 le nuove piazze di Olbia. Si va da quella che si trova all’interno del palazzo dello Scolastico, che lo scorso anno è stata abbellita con alberi e panchine. Si chiamerà piazza dello Scolastico e sarà un’altra area fruibile per i cittadini. In via Nanni, il piazzale che ospita lo skate park e il sito punico avrà un nome, sarà piazza delle Officine Puniche. In zona vecchio ospedale, in via Fidia è nata la piazzetta degli Scultori. Attualmente l’area ospita un parcheggio. Nel nuovo lotto in località Ruinadas ci sarà un’area grande, denominata piazza delle Gazanie.

Lo stradario di Olbia comprenderà, inoltre, i nomi alle rotonde. Le cinque rotonde che avranno un nome saranno: due che sorgeranno nel nuovo piano di lottizzazione Abbafritta, ovvero la rotatoria di viale Aldo Moro, che si chiamerà “rotonda Tarranoa” e la “rotonda Abbafritta”, all’interno del quartiere. Una a Ruinadas, con il nome di “rotonda dell’Ipperico”. Anche quella di zona Bandinu avrà un nome e sarà “rotonda Ena Frisca”. Nello stesso quartiere, in via Imperia, la prima rotatoria si chiamerà “rotonda Paul’è Rundine”.

Anche le zone pedonali avranno una denominazione. Al parco Fausto Noce sorgeranno: “passeggiata Campo di Volo”, “passeggiata Gustavo Giagnoni”, “passeggiata Maestro Gianni Perdomi”, “passeggiata Amedeo Deiana”, “passeggiata Angelo Caocci”, “sentiero del benessere” e “passeggiata Bruno Selleri”.

Infine, nuove vie per Olbia, molte delle quali nella nuova lottizzazione. Si aggiungono, quindi, strade dedicate ai fiori come: “via delle Calendule”, “via dei Garofani”, in località Ruinadas. In località Basa, vicino via Mosca, “via Sarajevo” e “via Nicosia”. Anche nella nuova stazione ferroviaria sorgerà una via, sarà “via Re di Persia”. In una traversa di via Stazzi Monteruiu che arriva sino al confine amministrativo con il comune di Sant’Antonio di Gallura, è nata “via Punta di Lu Fraili”.

