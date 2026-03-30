Olbia, la denuncia in viale Pittulongu: “Buche e mattonelle rotte”

La situazione in viale Pittulongu nelle strade e marciapiedi.

Buche nelle strade e marciapiedi ormai logori sul viale di Pittulongu, a Olbia. Un residente della frazione olbiese ha segnalato la situazione in cui si trova la strada e sopratutto la pista ciclabile sui marciapiedi lungo il viale che porta a Golfo Aranci. I lavori, che sono stati realizzati una decina di anni fa, per rendere ciclabile anche il rione, non hanno resistito alle intemperie.

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Il problema, come segnala il residente, è il fatto che le mattonelle sono ormai rotte e mancanti in certe aree del marciapiede. Sicuramente la pista ciclabile di Pittulongu è stata realizzata in un periodo storico in cui la città di Olbia non era entrata in quella fase di mobilità sostenibile che stiamo vivendo oggi con la realizzazione di percorsi che sono in regola e molto sicuri, separati dalle strade e dalle aree pedonali. Per questo motivo è importante che si faccia manutenzione dove sono presenti infrastrutture così datate.

Il residente ci scrive che nelle piste ciclabili di Pittulongu: “sono più di due anni che ci sono mattonelle sconnesse è mancanti e prima o poi qualcuno si farà molto male. La pista è frequentatissima di pedoni e ciclisti sopratutto nei mesi estivi” segnalandoci con preoccupazione che ”quelle esistenti e funzionali sono abbandonate”.

Il cittadino che vive nella frazione ha fotografato anche una parte della strada di viale Pittulongu: ”hanno asfaltato solo una corsia mentre l’altra corsia è rimasta rattopata che quando piove si formano delle buche abbastanza grandi non è un bel vedere come decoro urbano”, ci scrive tramite un’email alla redazione.

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