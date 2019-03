Alla competizione parteciperanno sette ragazzi dell’Ipaa di Olbia.

Avranno inizio, ad aprile, le selezioni per il concorso di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico. Anche quest’anno gli studenti dell’Agraria di Olbia partecipano entusiasti.

Dopo aver seguito, nei mesi passati, il corso di potatura dell’olivo organizzato dall’agenzia Laore, i sette ragazzi dell’IPAA di Olbia che più di tutti si sono distinti per le loro abilità sul campo parteciperanno alle selezioni territoriali.

La competizione avrà luogo mercoledì 3 aprile presso l’azienda dell’ I.I.S. Nicolò Pellegrini in località Santa Maria di Pisa (in provincia di Sassari) e non solo radunerà i migliori studenti degli istituti tecnici agrari ma li porterà a competere con i potatori più esperti della Sardegna.

“Si tratta di una grande opportunità per gli studenti”, afferma il professor Giuseppe Rizzo, tutor scolastico che ha seguito i ragazzi assieme ai tecnici dell’agenzia durante la formazione e le esercitazioni. “Il corso, inserito all’interno del progetto alternanza scuola-lavoro, consente ai partecipanti l’iscrizione all’albo dei potatori e dà loro la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro”, spiega.

I giovani, elettrizzati, si stanno impegnando per affinare il più possibile le proprie abilità in vista della competizione: coloro i quali si qualificheranno durante la competizione, infatti, potranno prendere parte al 14esimo concorso regionale di potatura organizzato dall’associazione S’Ischimadorza che si terrà ad Ittiri il 6 aprile e che selezionerà i migliori 6 potatori che rappresenteranno la Sardegna al campionato nazionale “Le Forbici D’Oro”.

