Il volo da Olbia per Linate.

Brutta avventura per i passeggeri diretti ieri sera a Milano Linate e partiti da Olbia con Air Italy alle 19. A causa della chiusura della pista all’aeroporto del capoluogo lombardo, il volo è stato dirottato su Malpensa, e il viaggio ha finito per trasformarsi in un incubo.

Secondo quanto riporta il quotidiano L’Unione Sarda i passeggeri, una volta arrivati a Malpensa, avrebbero dovuto o aspettare un nuovo aereo o prendere un taxi per arrivare a Linate. Una situazione che ha creato numerosi malumori tra le persone a bordo dell’aereo.

